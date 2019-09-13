В Тбилиси назвали «циничными» заявления Захаровой о состоявшихся Абхазии и Южной Осетии

Госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили назвала «циничным» заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая сообщила, что Абхазия и Южная Осетия «состоялись как суверенные государства» и предложила иностранцам самим убедиться в этом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нельзя серьезно говорить о демократии в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии, положение там крайне тяжелое», – сказала Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, «Россия осуществляет эффективный контроль в Абхазии и Южной Осетии».

«Эти регионы фактически в кольце колючей проволоки, ограничено перемещение, разделены семьи», – отметила госминистр.

«Циничным является призыв Марии Захаровой к западным партнерам отправиться на место и все увидеть своими глазами. Туда годами не имеют доступ международные организации, наблюдающие за безопасностью, правами человека», – сказала госминистр.

Гуманитарная обстановка в Абхазии и Южной Осетии, по словам грузинского госминистра, «критически тяжелая».

«Если наши западные партнеры и те, кто их информационно обслуживает, хотят понять реальную ситуацию в этих государствах, могут просто их посетить. Говорят, что у правды нет цены, но в данном случае она есть. Эта цена эквивалентна билету, который можно приобрести и доехать до Южной Осетии, до Абхазии и просто пообщаться с людьми, которые там живут – напрямую спросить у них, что они думают о ситуации в регионе и в своих странах, как они оценивают собственные реалии, а не додумывать всю историю за них», – заявила накануне Захарова.

После войны-2008 Абхазию и Южную Осетию покинули работавшие там миссии ОБСЕ и ООН. Между тем, в пятницу границу Грузии и Южной Осетии посетила председатель Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун. Она пообещала на сессии ПА НАТО в октябре в Лондоне рассказать об увиденном.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД