На подлете к Москве сбили БПЛА

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Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.0 комментариев
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Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о масштабной «онлайн-революции», вызванной недовольством населения. По ее словам, люди массово критикуют курс властей на продолжение боевых действий, передает РИА «Новости».
«Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», – подчеркнула Мендель.
Интернет стал для граждан психологическим убежищем, где они могут открыто высказаться. При этом многие критики находятся за границей, опасаясь преследований со стороны спецслужб. Экс-пресс-секретарь отметила, что правительство все больше опирается на чуждую обществу радикальную идеологию, из-за чего люди чувствуют себя бесправными.
Мендель также указала, что западные СМИ предпочитают игнорировать усталость украинского общества, коррупцию и жесткие методы мобилизации. Она добавила, что политика «войны до победы» превращается в обогащение узкого круга лиц и разрушение нации, несмотря на цензуру и запугивание со стороны властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший пресс-секретарь президента Украины заявила о неспособности Владимира Зеленского остановить массированные удары по инфраструктуре.
В мае Юлия Мендель раскрыла детали требования главы государства привлечь тысячи спикеров для непрерывного распространения позитивных новостей.
В апреле она сообщила о готовности большинства украинских граждан к компромиссам ради скорейшего завершения конфликта.
В документе говорится, что лидеры стран «евротройки» «поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран – с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам». Лидеры подчеркнули, что Европа, по их мнению, должна сыграть ключевую роль в любом урегулировании, передает ТАСС.
В своем заявлении евротройка представила ряд условий долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и переговорам на основе сложившейся линии боевого соприкосновения.
Лидеры трех стран выступили против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях для киевского режима, включая возможное развертывание иностранного военного контингента стран так называемой коалиции желающих.
Одновременно они решительно возражают против разморозки российских суверенных активов до окончания конфликта и до того момента, пока, по их оценке, Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине.
В коммюнике говорится, что в любую будущую сделку должны быть заложены гарантии европейской безопасности, а все элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, обязаны согласовываться с Евросоюзом, его государствами-членами и союзниками по НАТО.
Лидеры также указали на срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные и дальнобойные системы вооружений для поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться за день, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.
Поездка Зеленского в Будапешт, намеченная на понедельник, была отложена, передает РИА «Новости». Венгерский портал HVG сообщил, что встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром должна была пройти вечером, но стороны не смогли окончательно согласовать детали. «По нашей информации, встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит», – говорится в публикации.
Министерство иностранных дел Венгрии в ответ на запрос издания заявило, что переговоры о месте и времени продолжаются. В ведомстве подчеркнули, что финального соглашения о дате визита именно на понедельник так и не существовало.
По данным HVG, ключевой темой будущих переговоров должны стать двусторонние отношения Венгрии и Украины на фоне заявлений Мадьяра о восстановлении прав закарпатских венгров. Он ранее говорил, что на экспертном уровне удалось добиться прогресса, а Венгрия в обмен на это пообещала не блокировать старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Портал напоминает, что предыдущее правительство Венгрии обвиняло Киев в ухудшении отношений и отказывалось поддерживать любые шаги к приему Украины в ЕС до полного восстановления прав венгерской общины в Закарпатье, включая право на обучение на родном языке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности снять препятствия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС при гарантии прав венгерского меньшинства.
Петер Мадьяр сообщил о достижении всеобъемлющего соглашения с Украиной по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав закарпатских венгров.
График переговоров о приеме Украины в Евросоюз остался неопределенным из-за позиции Венгрии.
Партия Пашиняна не набрала 50% после обработки 98% бюллетеней в Армении
Обработаны бюллетени с 1964 из 2005 избирательных участков, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома Армении.
Второе место на выборах занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, получивший поддержку 23,35% избирателей. Тройку лидеров замыкает альянс «Армения» с результатом 9,94% голосов.
Ранее данные независимых экзитполов показали, что правящая партия «Гражданский договор» уступила объединенной оппозиции.
В Сети появились итоговые результаты независимого экзитпола на момент закрытия избирательных участков в 20.00. Согласно опубликованным данным, действующая власть проигрывает совокупному результату оппозиции, сообщает Telegram-канал 24News.
Партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, набирает 32,7% голосов. В то же время суммарный результат основных оппозиционных сил, проходящих в парламент, достигает 52,9%. В частности, партия «Сильная Армения» получает 29,0%, блок «Армения» – 13,2%, «Процветающая Армения» – 6,1%, а «Крылья единства» – 4,6%.
Таким образом, опираясь на данные опросов на выходе с участков, правящая политическая сила лишается абсолютного парламентского большинства. Окончательные официальные результаты ожидаются от Центральной избирательной комиссии.
Ориентировочно итоговые результаты голосования будут известны утром в понедельник, 8 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предварительные результаты голосования в Ереване показали лидирующее положение оппозиции.
Накануне выборов социологи прогнозировали победу правящей партии Никола Пашиняна.
Центральная избирательная комиссия Армении отказалась открывать участки для голосования за пределами страны.
Голосование на выборах в Национальное собрание завершилось в Армении, передает РИА «Новости». По данным агенства, избирательные участки закрылись в 20:00, после чего стартовал подсчет бюллетеней.
За места в парламенте боролись 18 партий и блоков. Западные социологи прогнозировали, что партию Никола Пашиняна «Гражданский договор» поддержат менее 37% избирателей, тогда как оппозиция в сумме могла набрать около 49%. «Сильная Армения» ожидала 26%, блок «Армения» – 12%, «Процветающая Армения» – 6%, а «Крылья единства» – 5%.
Предвыборная кампания сопровождалась давлением на конкурентов власти. Против ряда оппозиционных политиков возбудили уголовные дела. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил: «Выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала на борьбу с демократическими процедурами в Ереване. Эксперты связывают репрессии с неспособностью Пашиняна одержать честную победу, а президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва хотела бы видеть участие пророссийских сил в выборах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители оппозиции обвинили власти Армении в организации выборных каруселей. Центризбирком республики отказалась открывать участки для голосования за рубежом.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о риске потери российских рынков.
На выборах в парламент в столице страны победу одерживает блок «Сильная Армения», передает ИА Регнум. Согласно данным независимого опроса на выходе из избирательных участков, данная политическая сила набирает 31,1% голосов избирателей.
Второе место занимает партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна с результатом 24,5%. Тройку лидеров замыкает «Блок Армения», получивший поддержку 20,9% избирателей.
Также в голосовании приняли участие другие политические объединения. Партия «Крылья единства» заручилась поддержкой 5,8% граждан, а «Процветающая Армения» набрала 5,3% голосов. В совокупности оппозиционные объединения в столице страны уверенно обходят правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование на парламентских выборах в республике завершилось при явке около 49 процентов.
Представители оппозиции заявили о массовых нарушениях в ходе волеизъявления граждан.
Накануне социологи прогнозировали победу правящей партии Никола Пашиняна.
Саперные группы ведут обезвреживание взрывоопасных предметов на участке автодороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветке между Большой Ижорой и Лебяжьим, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, въезд в населенные пункты в зоне работ открыт, однако сама трасса остается небезопасной для движения транспорта.
«Проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет», – написал глава области. Губернатор подчеркнул, что ограничения на проезд сохранятся до полного завершения работы специалистов на опасном участке и прилегающей железнодорожной линии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные военные перехватили 141 беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.
В Большой Ижоре власти осматривают близлежащий район на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов после тушения пожара.
Движение на участке трассы 47А-007 между Лебяжьим и Большой Ижорой ограничили из соображений безопасности, несмотря на открытый въезд в эти населенные пункты.
Каллас привязала снятие санкций с России к безопасности Евросоюза
По словам Каллас, будущее снятие ограничений с России и разморозка активов потребуют соблюдения интересов безопасности Европы, передает РИА «Новости».
«Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности», – подчеркнула дипломат.
Каллас считает, что страны объединения уже обсуждают свои подходы на случай возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эти вопросы фигурируют среди требований, которые европейская сторона намерена учитывать в будущем мирном процессе.
Ранее Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.
В конце прошлого года Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских средств.
Президент Владимир Путин подчеркнул устойчивость развития страны в условиях текущих ограничений.
«В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали», – сообщил Аксенов в «Максе».
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему машинисту. По его словам, сейчас решается вопрос доставки пассажиров по маршруту на автобусах, чтобы завершить их поездку.
Он также заверил, что органы власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку участникам происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского дрона по поезду из Азовского в Керчь один человек погиб.
Власти Крыма назначили компенсации пострадавшим при атаке ВСУ на Симферополь и семьям погибших.
В настоящее время ни один подводный крейсер не способен выполнять боевые задачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph. Журналисты выяснили, что корабли сейчас пришвартованы у причалов.
«Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту… Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач», – отмечает издание.
При этом перспективные субмарины класса Dreadnought пополнят ряды флота лишь через много лет. Ранее портал Navy Lookout сообщал о проблемах с надводными силами. Так, авианосец Prince of Wales отправился на ремонт в Норвегию сразу после завершения учений НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня британский авианосец Prince of Wales отправился на ремонт в Норвегию после учений НАТО.
Власти Великобритании запланировали постройку четырех новых атомных подлодок типа Dreadnought.
Британские СМИ назвали регулярные технические неполадки кораблей унижением для Королевского военно-морского флота.
Политолог Ухов назвал итоги выборов в Армении провалом партии Пашиняна
Ухов в своем Telegram-канале написал, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» не смогла набрать необходимые 50% голосов для формирования конституционного большинства, несмотря на все подтасовки, административные приводы, несмотря на колоссальное давление на оппозиционные партии.
«Правящий «Гражданский договор» проваливается ниже 50% – что не дает ему возможности, даже с учетом перераспределения мандатов по правилу д’Ондта, сформировать конституционное большинство в 3/5 голосов», – пишет Ухов.
Утрата абсолютного контроля над парламентом ставит под угрозу планы Пашиняна по изменению Конституции и закреплению проевропейского курса страны.
Неожиданным и решающим фактором стало прохождение в парламент партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Всю ночь политическая сила находилась на грани проходного барьера в 4%, но в итоге успешно преодолела его. Именно этот результат лишил правящую коалицию надежд на большинство, несмотря на жесткую кампанию подавления оппозиции в ходе предвыборной гонки, отметил политолог.
Ухов напомнил о недавнем обещании премьера уйти в отставку, если против него выступят 300 тыс. граждан. «Ведь против вас выступило почти полмиллиона граждан Армении. Пора – значит уходить и освобождать место другим», – отметил Ухов.
Эксперт прогнозирует начало серьезной политической борьбы, попытки подкупа оппозиционных депутатов и усиление давления на политических оппонентов действующей власти.
«В пашиняновских тюрьмах сидят сотни членов и активистов оппозиции. Предстоит борьба с режимом, который поддерживает весь ЕС и Запад в целом. Одно можно сказать точно – по гегемонии «Гражданского договора» нанесен сильнейший удар. Оппозиция доказала, что даже в условиях сильнейшего административного давления и медийных атак можно показывать достойный результат и на равных бороться с выкормышами Сороса, захватившими власть в Армении», – заключил Ухов.
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей.
Никол Пашинян объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.
Лидер оппозиционного блока Самвел Карапетян подверг жесткой критике прошедший избирательный процесс.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил поведение Владимира Зеленского, сообщают «Вести». Поводом для обсуждения стало недавнее выступление президента России Владимира Путина, отметившего неуместность внешнего вида главы киевского режима.
Отвечая на вопрос об ассоциациях с известным фильмом, пресс-секретарь дал четкую характеристику. «Сталлоне, голый торс», – заявил Песков.
Он пояснил, что бывший комик совершенно не подходит под этот типаж, поэтому его стремление казаться героем выглядит нелепо. Кроме того, государственный деятель с иронией порекомендовал соблюдать установленные формальности, призвав не называть мегафон письмом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию президента на открытое письмо украинского лидера.
Пресс-секретарь предложил дождаться пленарной сессии Петербургского международного экономического форума для получения ответа главы государства.
Месяцем ранее представитель Кремля назвал Владимира Зеленского главным препятствием для мирного разрешения конфликта.
Решение о праве военных кораблей ЕС в Средиземном море задерживать иностранные танкеры с предполагаемой российской нефтью принято в рамках операции IRINI, передает ТАСС. Об этом в Никосии заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран объединения.
«Мы также будем обсуждать «теневой флот». Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны», – сказала Каллас. Она подчеркнула, что основной задачей таких действий станет «ограничение возможностей России по финансированию» СВО.
Операция ЕС IRINI была развернута в Средиземном море в 2020 году для досмотра торговых судов и пресечения незаконных поставок оружия в Ливию, однако достичь поставленных целей ей не удалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для ее военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть.
Европейская комиссия в 20-м пакете антироссийских санкций намерена обосновать юридические основания для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по ее мнению, перевозящих российскую нефть.
Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, отнеся такие решения к компетенции национальных властей.
Премьер-министр Армении объявил о победе своей политической силы на выборах, что позволит политической силе самостоятельно сформировать новое правительство республики, передает РИА «Новости».
Выступая перед депутатами в Национальном собрании Армении, премьер-министр официально заявил о победе: «Хочу поздравить партию «Гражданский договор» с достигнутыми результатом и победой. «Гражданский договор» получит парламентское большинство и сформирует правительство», – заявил Пашинян.
Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось 7 июня при явке почти 49%.
После обработки 98% бюллетеней партия «Гражданский договор» набрала 49,82% голосов.
Лидер оппозиции Самвел Карапетян назвал выборы в Армении недемократичными.