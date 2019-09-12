Рекламу в Google и Facebook в ходе выборов назвали лазейкой для вмешательства в дела России

Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил, что реклама на платформах таких компаний, как Google, может быть лазейкой для вмешательства во внутренние дела страны.

«Я бы хотел обратить внимание, здесь прозвучали тезисы о ... Google, определенно, речь идет и о других провайдерах, которые используют свои площадки для, как они выражаются, распространения так называемой рекламы, что, скорее всего, является некой лазейкой для вмешательства в наши внутренние дела. Такой подход неприемлем для России, мы об этом говорили в том числе на международных площадках, в ООН», – сказал Завалунов на заседании в Совфеде, передает РИА «Новости».

Он также сообщил о выявлении Генпрокуратурой зеркал заблокированного в стране сайта фонда «Свободная Россия», деятельность которого была признана в России нежелательной.

«В преддверии последних выборов в конце августа текущего года нами были выявлены 10 зеркал ранее заблокированного сайта фонда «Свободная Россия». В связи с этим оперативно подготовлены требования об их блокировке», – сказал Завалунов.

Кроме того, на заседании заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что Google и Facebook публиковали в день выборов политическую рекламу, несмотря на предупреждение о необходимости ее исключить, что предусмотрено законом.

«Компании Google и Facebook были предупреждены о необходимости исключить предоставление в эти дни любых рекламных инструментов, которые могут быть использованы в целях распространения агитации и политической рекламы. Результаты нашего мониторинга показали, что ряд рекламных инструментов компаний Google и Facebook был использован в России для распространения политической рекламы, то есть такие инструменты в этот период этими компаниями предоставлялись», – сказал Субботин.

Он напомнил, что в день тишины и в день голосования для СМИ, для интернет-ресурсов, которые в данном случае не являются исключением, в России действует ряд законодательно установленных ограничений. «В частности речь идет о запрете организационной деятельности, прогнозировании итогов выборов, распространение результатов голосования до закрытия избирательных участков», – пояснил Субботин.

Замглавы Роскомнадзора напомнил, что сервисы Google и Facebook рассчитаны и на российскую аудиторию, и работают на территории России, поэтому «механизм предоставления любого рода рекламных инструментов для целенаправленной агитации и размещения политической рекламы в установленные периоды выборного законодательства должен также соответствовать национальному законодательству и прозрачности».

На заседании коснулись и темы протестных акций в Москве, отметив, что они вызвали необходимость корректировки надзора.

«Произошедшие в период подготовки к выборам события в Москве вызвали необходимость корректировки организации надзора в Москве. Генпрокуратура ориентирована на своевременное выявление нарушений избирательных прав граждан с использованием мер прокурорского реагирования», – сказал Завалунов, уточнив, что Генпрокуратура проанализирует и обобщит информацию по итогам выборов, передает ТАСС.

Напомним, 8 сентября в Роскомнадзоре заявили, что в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в соцсети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы.

В Google заявили, что поддерживают «ответственные политические рекламные объявления», соответствующие местному законодательству. В Facebook ответили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели. После этого Роскомнадзор передал сведения о нарушениях со стороны Google и Facebook в Госдуму.

Также сообщалось, что ОП пригласит Google и Facebook на обсуждение политической рекламы в ходе выборов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Facebook и Google повлиять на выборы в России.