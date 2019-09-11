ОП пригласит Google и Facebook на обсуждение политической рекламы в ходе выборов

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что представителей компаний Google и Facebook пригласят в ОП для обсуждения размещенной компаниями политической рекламы в ходе выборов 8 сентября.

«Мы направим официальные приглашения в адрес Google и Facebook. Мы пригласим их принять участие в нашей работе, в работе нашей рабочей группы», – сказал Малькевич в ходе заседания рабочей группы по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета, передает ТАСС.

По словам Малькевича, представителей компаний пригласят, «чтобы обсуждать с ними алгоритмы их работы, особенно в части размещения политической рекламы по выборам».

Первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП Артем Кирьянов предложил создать отдельный институт профессиональных наблюдателей для повышения доверия избирателей на выборах.

«Сегодня люди не верят наблюдателям, которые есть от партий и кандидатов, они не верят тому, что выборы бывают чистыми, честными и прозрачными. Это хорошая почва, на которой растет фейковщина», – сказал Кирьянов.

По его мнению, необходимо «вообще отказаться от наблюдения, которое осуществляется партийными людьми или людьми кандидата». «То есть любой из нас может пойти наблюдателем. Соответственно, качество наблюдения никакое, люди зачастую первый и последний раз занимаются этим, доверия к ним тоже нет, нельзя на них положиться. Нам нужно отказаться от такого рода наблюдения, такого способа набора наблюдателей», – подчеркнул член ОП.

По его словам, наблюдатели должны быть профессионалами, «которые обучаются в системах избирательных комиссий и хотят сделать это своей второй профессией». «Люди такого уровня подготовки, внесенные в реестр, имеющие специальное удостоверение, вот эти люди могут и должны сформировать рынок наблюдателей. Причем надо обязать кандидатов от партий платить белую зарплату этим наблюдателям в зависимости от уровня выборов», – отметил Кирьянов.

Он добавил, что данную систему можно назвать институтом профессиональных наблюдателей. «Дальше этот институт можно развивать в любой плоскости. То есть у нас должно быть 500 тыс. человек – профессиональных наблюдателей, которые могут закрыть все участки в стране, которые не будут испытывать каких-то привязанностей», – пояснил член палаты.

В воскресенье в Роскомнадзоре заявили, что в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в соцсети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы.

В Google заявили, что поддерживают «ответственные политические рекламные объявления», соответствующие местному законодательству. В Facebook ответили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели. После этого Роскомнадзор передал сведения о нарушениях со стороны Google и Facebook в Госдуму.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Facebook и Google повлиять на выборы в России.