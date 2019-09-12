Минобороны раскрыло план учений «Центр-2019»

Российская армия с коалицией дружественных стран на стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019» нейтрализует условное государство, распространяющее терроризм и развязавшее войну, заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Фомин рассказал, что по легенде учений нарастает влияние исламского экстремизма на страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а затем в Центрально-Азиатском регионе.

«На юго-западе Российской Федерации создано условное государство. Его руководство разделяет экстремистские идеи лидеров международных террористических организаций», – передает ТАСС слова замминистра обороны.

Он добавил, что из-за вымышленной страны, по сценарию маневров, радикальный исламизм проникает на территории соседних государств.

«Обладая развитыми вооруженными силами, условная страна предпринимает попытки давления, в том числе силового, на Россию и, в конечном итоге, эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт», – отметил Фомин.

К участию в маневрах приглашены воинские контингенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, а также Китая и Пакистана.

Учения пройдут в два этапа. На первом этапе длительностью трое суток будут отработаны управление войсками, отражение ударов с воздуха, разведка и оборонительные действия.

На втором двухдневном этапе многонациональная группировка войск отработает нанесение «массированного огневого удара для разгрома противостоящего условного противника».



Основные действия «Центра-2019» пройдут 16-21 сентября на восьми полигонах в России, а также на зарубежных полигонах в Киргизии, Казахстане и на территории 201-й российской базы в Таджикистане.

Всего в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019» будет задействовано порядка 128 тысяч военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

«Хотелось бы подчеркнуть, что учение «Центр-2019» носит сугубо оборонительный характер <...> Замыслом учения подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному государству», – добавил Фомин.

По его словам, учения направлены «исключительно на обучение войск ведению военных действий в современных условиях».

«Планируем организовать 20 сентября для представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в Российской Федерации посещение полигона Донгуз для наблюдения за практическими действиями войск во время проведения активной фазы учения», – сказал Фомин.

Напомним, 6 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании в Москве, что командно-штабные учения «Центр – 2019» не направлены против других стран.

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