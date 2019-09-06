Шойгу назвал «противоборствующую сторону» учений «Центр – 2019»

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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

В Ростехе заявляют, что Александр Коршунов не нарушал никаких законовФото: Центр стратегических разработок в
гражданской авиации
Один из важнейших высокотехнологических проектов России поставлен под угрозу. Речь идет о создании двигателя ПД-14 для новейшего российского самолета МС-21. В Италии по запросу США арестован топ-менеджер ОДК Александр Коршунов, который непосредственно курирует разработку этого двигателя. В чем и насколько справедливо обвиняют россиянина? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...

Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
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Восточные немцы разочаровались в западных

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самый главный итог – иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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              Шойгу назвал «противоборствующую сторону» учений «Центр – 2019»

              6 сентября 2019, 15:59

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Министр обороны Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании в Москве, что командно-штабные учения «Центр – 2019» не направлены против других стран.

              На селекторном совещании в Министерстве обороны Сергей Шойгу заявил о том, что учения «Центр – 2019» не направлен против других стран, пишет «Комсомольская правда».

              При этом он подчеркнул, что «под противоборствующей стороной (на учениях) подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма».

              Ранее подробный анонс грядущих масштабных маневров представил заместитель главы военного ведомства, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, который по поручению Шойгу в четверг, 5 сентября, прибыл на военный полигон «Ашулук» в Астраханской области.

              Евкуров на вертолете облетел позиции зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных Сил государств-участников СНГ, которые прибыли на совместные учения, а затем встретился с представителями оборонных ведомств этих стран.

              Вместе с коллегами Евкуров более часа наблюдал за учениями под традиционным названием «Боевое содружество – 2019».

              В завершении замминистра принял участие в награждении наиболее отличившихся военнослужащих.

              В своем выступлении Евкуров процитировал слова президента России Владимира Путина: «Достойное будущее нельзя создавать в одиночку. Только сотрудничество и сложение сил укрепляет дух партнерства (...) и позволяет добиваться успеха».

              Генерал поблагодарил врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который также присутствовал на учениях, за то, что руководство региона «внимательно и трепетно» относится к военнослужащим ВКС, участвующим в учениях.

              Отмечается, что «Боевое содружество» проходит в преддверии еще более масштабных маневров – «Центр –2019».

              Они пройдут с 16 по 21 сентября на восьми полигонах в России: «Тоцкий» и «Донгуз» – в Оренбургской области, «Аданак» в Дагестане и «Ашулук» под Астраханью, Чебаркульский полигон в Челябинской области и «Сафакулево» под Курганом, «Алейский» и «Юргинский» – в Алтайском крае и Кемеровской области, а также – на Каспии.

              «Основной этап учений состоится на Донгузском полигоне в Оренбуржье. Ряд тактических маневров мы проведем на полигонах других государств – Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Для отработки совместных действий привлекаются военнослужащие из семи государств: Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана», – сказал Юнус-Бек Евкуров.

              Всего в учениях «Центр – 2019» будет задействовано порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 самолетов, вертолетов, а также до 15 кораблей.

              Учения пройдут в два этапа. На первом будут отработаны борьба с терроризмом, отражение ударов с воздуха, разведка и оборонительные действия, а на втором военные перейдут в наступление, чтобы разгромить «условного противника».

              «Сразу замечу, – мы в ходе учений «Центр – 2019» будем «воевать условно» с регулярными частями и подразделениями вооруженных сил противоборствующей стороны, а отработка борьбы с террористическими группами – это только один из этапов целого комплекса задач, которые стоят перед «Центром – 2019», – отметил акцент заместитель министра обороны.

              Он добавил, что в ходе учений будут отработаны задачи обеспечения безопасности в целом в Центрально-Азиатском регионе». По его словам, «проблема терроризма актуальна здесь практически для всех стран», и «отрабатывать выполнение задачи по борьбе с этим злом мы будем в общем боевом строю».

              Ранее Китай раскрыл подробности учений «Центр-2019». До этого индийский СМИ сообщили, что военные страны примут участие в международных учениях «Центр-2019» вместе с военными из Пакистана, несмотря на сложные отношения между этими странами.

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