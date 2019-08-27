Индия и Пакистан решили участвовать в военных учениях на территории России

Военные из Индии примут участие в международных учениях «Центр-2019», которые пройдут на территории с 16 по 21 сентября, вместе с военными из Пакистана, несмотря на сложные отношения между этими странами, сообщил телеканал NDTV.

По сведениям телеканала, Индия отправит на учения «внушительную группу личного состава», передает ТАСС.

«Военные учения ШОС будут сконцентрированы на антитеррористическом партнерстве», – сообщили в индийской армии.

Представители восьми стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) совместно отработают контртеррористические действия.

Напомним, участниками международных учений «Центр-2019» станут Россия, Китай, Пакистан, Киргизия, Индия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. В стратегических командно-штабных учениях примут участие примерно 128 тыс. военных, свыше 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, примерно 600 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения.