Россия анонсировала учения с участием почти 130 тыс. военных из восьми стран

В учениях «Центр-2019» примут участие Россия, Китай, Пакистан, Киргизия, Индия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, сообщило российское Минобороны.

В стратегических командно-штабных учениях примут участие примерно 128 тыс. военных, свыше 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, примерно 600 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения, передает ТАСС.

Учения пройдут с 16 по 21 сентября. Они будут проводиться на полигонах как в России, так и за рубежом, передает «Звезда».

Основная часть учений будет проводиться на полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский, Ашулук, Сафакулево, а также в акватории Каспийского моря.

Руководить учениями будет глава Генштаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Учения предусматривают два этапа. На первом будет отрабатываться управление войсками в ходе борьбы с международным терроризмом, отражение ударов с воздуха, разведывательно-поисковые действия и оборона. На втором этапе – управление при наступлении и нанесении массированного огневого удара.