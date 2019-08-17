Россия получила Кубок Армейских международных игр

Торжественная церемония закрытия Пятых Армейских международных игр прошла в подмосковном парке «Патриот».

Кубок Армейских международных игр получила Россия, завоевавшая 16 золотых, 12 серебряных и три бронзовые медали.

Гости церемонии смогли увидеть шоу дронов, которые продемонстрировали различные фигуры в ночном небе, включая российский триколор и логотип АрМИ, передает «Звезда».

В шоу приняли участие 120 БПЛА, которые строили 80-метровые анимированные фигуры, передает ТАСС.

После этого прогремел праздничный салют. Высота залпов варьировалась от 100 до 400 метров.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил АрМИ–2019 закрытыми.

Он заявил, что «пять лет назад, когда мы начинали все это», сомнений в необходимости проведения подобных Игр не было, но в России «не думали, что они приобретут столь широкий масштаб». По его словам, «чем больше участников, тем крепче мир» – «это для нас сегодня абсолютная аксиома».

Шойгу выразил уверенность, что число участников продолжит расти, «это привнесет дополнительный вклад в укрепление мира на планете».

«Именно поэтому я приглашаю всех на игры следующего года. Армейские международные игры объявляю закрытыми», – заявил министр.

Кроме того, в Китае состоялось чествование и награждение призеров и победителей четырех конкурсов: «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Безопасная среда» и «Мастер-оружейник». Российскую делегацию в Корле возглавлял генерал-полковник Александр Ленцов, передает РИА «Новости».

Напомним, Шойгу заявил, что Россия будет рада видеть на Армейских международных играх команды стран НАТО.

В 2019 году в АрМИ приняли участие команды 37 стран.