Трамп обвинил Россию и Китай в увеличении военных расходов США

Американская администрация вынуждена была заняться перестройкой вооруженных сил США и увеличить военные расходы, в том числе из-за России и Китая, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты «достигли рекордного финансирования Вооруженных сил – 700 млрд долларов в прошлом году, 716 млрд в этом году, 738 млрд [следующем]», передает ТАСС.

«У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем, Россией, радикальным исламом, со всем. Мы должны были что-то сделать», – заявил Трамп во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине.

По словам главы Белого дома, ВС США были «полностью истощены». «Теперь у нас есть прекрасные [истребители-бомбардировщики пятого поколения] F-35, [истребители] F-18, новые корабли, новые ракеты, у нас все новое», – заявил Трамп.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о чудесах финансовых махинаций Пентагона.

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