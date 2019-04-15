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15 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Пенгатон показывает чудеса финансовых махинаций

Пентагон выглядит внушительно снаружи, но является прогнившим внутриФото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Российскую армию много и порой справедливо упрекают в безграмотном расходовании гигантских государственных средств. Однако происходящее в российских Вооруженных силах – детский сад по сравнению с настоящими мастерами распила бюджетных средств. Аудиторы никак не могут добиться правды о том, как американский Пентагон расходует выделенные ему сотни миллиардов долларов. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Сегодня пал альт-глобализм

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Подробности...
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Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
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Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
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            Пенгатон показывает чудеса финансовых махинаций

            Пентагон выглядит внушительно снаружи, но является прогнившим внутри   15 апреля 2019, 13:32
            Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС
            Текст: Артем Филиппов

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            Российскую армию много и порой справедливо упрекают в безграмотном расходовании гигантских государственных средств. Однако происходящее в российских Вооруженных силах – детский сад по сравнению с настоящими мастерами распила бюджетных средств. Аудиторы никак не могут добиться правды о том, как американский Пентагон расходует выделенные ему сотни миллиардов долларов.

            Середина апреля – крайний срок, когда обычные американцы должны заполнить и подать свои налоговые декларации. Внезапно в центре аудиторского скандала оказалась чуть ли не самая могущественная организация на планете – американский Пентагон, чья многолетняя неспособность пройти бухгалтерскую проверку является уже притчей во языцех.

            Влиятельный журнал Rolling Stone в своей разоблачительной статье пишет: «На фоне незаконного присвоения, мошенничества, воровства, перерасходов, коррупции и других злоупотреблений, которые почти наверняка имеют место и сейчас, основная проблема Пентагона – это его бухгалтерские отчеты. Пентагон – самый главный производитель неправильных чисел в мире, изобретательная бюрократическая система, покрывающая абсолютную путаницу».

            На фоне многочисленных публикаций в прессе председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США демократ Адам Смит послал ясный сигнал должностным лицам в министерстве обороны. Администрация Трампа запросила 750 млрд долларов для Пентагона, но, как отметил Смит, «мы буквально не знаем, куда конкретно пойдут отдельные транши из этих 750 млрд долларов. Вы [минобороны] не можете четко ответить нам, на что вы тратите свои деньги, или какими материальными резервами располагаете».

            В прошлом году журналисты буквально осаждали и. о. министра обороны США Патрика Шенахана. Они интересовались, почему налогоплательщики должны доверять Пентагону свои деньги, если «он даже не может навести порядок у себя в доме и правильно посчитать военные корабли или казармы». В ответ Шенахан заметил: «Мы правильно считаем корабли». Но еще несколько лет назад руководители американского военного ведомства признались, что с его балансов пропали 478 зданий различного назначения, а также 39 вертолетов «Блэк Хок», каждый из которых в максимальном исполнении обходится бюджету в 21 млн долларов. Здания и вертолеты никуда не делись, но военные просто «потеряли» их.

            У налогоплательщиков есть обоснованные сомнения в способности Пентагона правильно распоряжаться теми огромными суммами, которые он получает каждый год. Время от времени достоянием общественности становятся истории, свидетельствующие о настоящей халатности и безалаберности американских военных. Например, в 2001 году каптеры авиабазы Огден (Юта) вместо пяти единиц инвентаря «по ошибке» заказали 999 тысяч штук, и эта бумага без проблем продвигалась по лабиринту внутренних систем учета ВВС США, пока младший офицер по логистике не обнаружил ошибку практически в последний момент.

            По словам военных осведомителей, ВВС США с годовым бюджетом в 156 млрд долларов до сих пор не всегда используют систему инвентарных номеров, которыми располагает любая районная библиотека. «ВВС понятия не имеют, сколько в любой момент находится в их распоряжении материальных ресурсов», – утверждает один из источников.

            Исключением является ядерное оружие, но и оно подверглось электронному сканированию только после двух инцидентов в 2006-м и в 2007 году. В первом случае на стратегический бомбардировщик B-52 «случайно» были загружены шесть единиц ядерных боеприпасов и ничего не подозревающий экипаж пролетел на самолете через все Соединенные Штаты. В другой раз технические службы по ошибке направили четыре головных обтекателя от ядерных боеприпасов на Тайвань вместо аккумуляторов для вертолетов.

            Министерство обороны США по большей части не знает, сколько оно тратит. Ни одна из его составляющих – ВМС, ВВС, армия, корпус морской пехоты – не использует одну и ту же систему для записи транзакций или мониторинга материальных резервов. Каждая служба имеет свой собственный бюджет операций и управления, свою собственную систему начисления заработной платы, свой собственный бюджет на исследования, разработки и т. д. Это империя разрозненных бюджетов или «вотчин», как их называет один американский сенатор.

            Вместо того, чтобы использовать единую интегрированную систему финансового учета, Пентагон воздвиг еще одну бюрократическую надстройку, называемую Службой финансов и учета обороны, или DFAS. Созданный тогдашним министром обороны Диком Чейни в 1991 году, DFAS отвечает за сбор финансовых отчетов от всех различных областей в конце каждого месяца. По меткому выражению одного из критиков, DFAS похожа на сеньора, который в конце месяца объезжает кучу замков и в каждом получает свиток.

            В течение двадцати лет минобороны США яростно сопротивлялось проведению полноценного бухгалтерского аудита. Наконец, в конце прошлого года ревизия была совершена. Работа почти 1200 ревизоров, которые погрузились в джунгли военных финансов, обошлась в 400 млн долларов. И вот теперь выясняется, что они потерпели поражение, признав невозможность разобраться в хитросплетении бюджетов разного уровня.

            У стороннего наблюдателя складывается впечатление, что если эта работа будет когда-либо закончена, то в потайных недрах Пентагона обнаружится огромное количество своих «Энронов» – корпорации, обанкротившейся в 2001 году и ставшей символом мошенничества и обмана. По своей сути «Энрон» был бухгалтерским лабиринтом, который систематически скрывал убытки и завышал прибыль, чтобы удерживать приток денег инвесторов.

            Пентагон – это экспоненциально большая финансовая бюрократия, в которой неправомерные расходы объясняются транспортными издержками, активы систематически переоцениваются, деньги, утвержденные Конгрессом для программы X, направляются в Y, подрядчикам платят дважды, закупают двойное количество запчастей, производится излишний ремонт с большим числом запчастей от нужного и т. д. И все это только потому, что

            подотчетность Пентагона перед американскими налогоплательщиками давно приняла форму узаконенного мошенничества.

            Почти 60 лет назад президент США Дуайт Эйзенхауэр выступил со своим прощальным обращением, в котором предупредил о возможном приобретении военно-промышленным комплексом необоснованного влияния в правительственных кругах. Военные превратились в непреодолимый механизм накопления долларов налогоплательщиков и их наиболее неэффективного использования. Сегодня мы видим, насколько был прав легендарный американский лидер.

            «Школы разрушаются, больницы и акушерские центры закрываются по всей стране, но военные службы заполняют склады для некоторых программ инвентарным запасом на 1000 лет», – недавно заявил один офицер ВМС по логистике. Американская политическая система остается неизменной: рано или поздно хаос и коррупция побеждают любую реформу и законы.


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