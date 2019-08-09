На снаряде под Ачинском подорвался поезд

Взрывы в Красноярском крае произошли из-за наезда спецпоезда на артиллерийский снаряд, сообщают СМИ со ссылкой на информированный источник.

Вагон спецпоезда на складе боеприпасов подорвался на железнодорожном полотне, передает «Интерфакс» слова собеседника.

По этим данным, были найдены разорвавшиеся части снаряда, состав поезда также поврежден.

Ранее правительство Красноярского края сообщило, что подрыв снаряда в пятницу случился во время работ по разминированию.

До этого сообщалось, что в ходе взрывов в пятницу, 9 августа, пострадало пять человек.

Напомним, во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. Было решено эвакуировать 16,5 тыс. человек. Один человек погиб, 13 пострадало.