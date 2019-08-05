В Красноярском крае загорелся склад с боеприпасами

В городе Ачинск Красноярского края, по предварительным данным МЧС, произошел пожар на складе боеприпасов, сообщают региональные СМИ.

Пожар произошел на складе боеприпасов одной из воинских частей, передает «ТВК Красноярск» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Часть расположена между Ачинском и населенным пунктом Назарово.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района сообщили, что на место ЧП направлены автобусы для эвакуации граждан, сообщает ТАСС.

«Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв. <...> Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть», – пояснили в ЕДДС.

Источник агентства уточнил, что взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части. По его словам, на место направлены силы пожарных по второму номеру сложности.

Оперативная группа вместе с главой администрации Илаем Ахметовым также выехала к войсковой части 74008, об этом сообщается на сайте города.

«Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта», – отмечается в сообщении.

Также стало известно о двух пострадавших от взрывов, их госпитализировали вместное медучреждение.

В социальных сетях пользователи публикуют фотографии, на которых запечатлен столб дыма, поднявшийся от взрывов.