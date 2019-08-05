При взрывах на складе боеприпасов под Красноярском пострадали два человека

Два человека госпитализированы с осколочными ранениями после взрывов на складах в Красноярском крае, об этом рассказали в Ачинской межрайонной больнице №1.

«Двоих доставили, у них осколочные ранения, после оказания медицинской помощи будут отпущены домой», – пояснили в медучреждении, передает ТАСС.

В медицинском учреждении также отметили, что к ним могут поступить еще пострадавшие.

В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил, что жилые дома пострадали в результате взрывов в воинской части в селе Каменка Красноярского края. «Пострадали жилые дома. Выбиты окна взрывной волной. Территория (воинской части) оцеплена», – сказал источник.

Напомним, в городе Ачинск Красноярского края произошел пожар на складе боеприпасов, на место ЧП отправилось руководство города.