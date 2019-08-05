При взрывах на складе боеприпасов под Красноярском пострадали два человека

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Красноярском крае загорелся склад с боеприпасами
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МВФ предложил России рискнуть деньгами
Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России
Россия испытывает на орбите особо секретный спутник
США остались без ключевых военных союзников
Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»
«Большая семёрка» плюс неизвестные
Дометий Завольский, историк-архивист
Президент Франции Эммануэль Макрон, принимающий у себя в августе «Большую семёрку», предложил несколько расширить её состав. Что это будет за многочлен с переменными и неизвестными? Подробности...
В Прибалтике начинают вспоминать о правах русских
Сергей Перепелица, политический обозреватель
Со сменой руководства в Латвии, Литве и Эстонии снова вспомнили, что русские тоже имеют право на сохранение своей культуры и языка. Правда, полного восстановления прав русских в Риге, Вильнюсе и Таллине пока не обещают. Подробности...
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Типичный провокатор из «приличных людей»
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда? Подробности...
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На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия
«Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминистокПодробности...
Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском
В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг другаПодробности...
Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом
Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителейПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
Кто виноват в уходе Ford из России
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
Ранее по теме: С помощью французов "Опель" мог бы вернуться в Россию
Обсуждение: 166 комментариев
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