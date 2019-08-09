После удара молнии под Ачинском начались новые взрывы

На артиллерийском складе боеприпасов под в Красноярском крае вновь начали взрываться снаряды, сообщают СМИ со ссылкой на информированный источник.

Два взрыва произошли на складе под Ачинском из-за угодившей в снаряды молнии, передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника.

Информацию о взрывах подтвердил источник ТАСС.

Также собеседник уточнил, что жителей поселка Каменки, расположенного около военного склада, эвакуируют в безопасную зону.

В ходе новых взрывов пострадали пять человек, отмечает агентство со ссылкой на врачей.

Во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. Было решено эвакуировать 16,5 тыс. человек. Один человек погиб, 13 пострадало.