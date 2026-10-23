Al-Joumhouria: Переговоры Ливана и Израиля в США завершились безрезультатно

Tекст: Мария Иванова

Стороны не смогли договориться по ключевым вопросам безопасности на юге Ливана. Однако ожидается, что диалог продолжится под давлением Вашингтона, пишет Al-Joumhouria.

Во второй день переговоров стороны обсуждали механизм контроля за договоренностями и состав участников. Ливанская делегация отказалась от идеи двустороннего координационного комитета и создания совместного оперативного штаба, так как нужные механизмы контроля уже существуют.

Ранее президент Ливана Джозеф Аун назвал главными целями переговоров вывод израильских войск, освобождение пленных, возвращение беженцев, восстановление районов и размещение ливанской армии по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

В июле американские военные начали переговоры с местным командованием о создании пилотной зоны для передачи контроля над приграничными территориями ливанским властям.

В июне ливанская делегация потребовала вывода израильских войск с юга страны.