СК сообщил о гибели человека при взрывах на арсенале под Ачинском

В результате взрывов боеприпасов на военном складе под Ачинском погиб один человек, еще восемь получили ранения разной степени тяжести, передает СК России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщается на сайте СК.

По информации следствия, пожар произошел по неустановленной причине в ходе погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами.

Пожарные попытались потушить пожар, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов из-за чего погиб один человек, восемь получили ранения.

Во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. Ранее сообщалось о 13 пострадавших, еще один человек числился пропавшим без вести.

Ранее замминистра обороны Дмитрий Булгаков заявил, что по предварительным данным причиной пожара на складе боеприпасов под Ачинском стал человеческий фактор.

Минобороны сообщило о ликвидации пожара на арсенале под Ачинском, воздушное пространство над местом ЧП открыто.