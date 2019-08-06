Воздушное пространство над горевшим арсеналом под Ачинском открыли

Воздушное пространство в районе горевшего военного склада под Ачинском открыто, сообщили в Минобороны.

«Ограничения, вводимые на пролет воздушных судов в радиусе 20 км в воздушном пространстве Ачинска, сняты», – передает ТАСС сообщение российского военного ведомства.

Во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. В результате ЧП пострадали девять человек, еще один человек числится пропавшим без вести.

Ранее замминистра обороны Дмитрий Булгаков заявил, что по предварительным данным причиной пожара на складе боеприпасов под Ачинском стал человеческий фактор.

Напомним, ранее во вторник Минобороны сообщило о ликвидации пожара на арсенале под Ачинском.