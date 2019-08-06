Названа предварительная причина пожара на военном складе под Ачинском

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что по предварительным данным причиной пожара на складе боеприпасов под Ачинском стал человеческий фактор.

«Причина предварительная – это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», – передает РИА «Новости» слова Булгакова.

Он добавил также, что арсенал будет расформирован.

В свою очередь глава Красноярского края Александр Усс сообщил, что оценку ущерба от взрывов на военном складе проведут в течение трех дней, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что пожар на артиллерийском складе в Красноярском крае, по предварительным данным, произошел из-за подрыва снаряда.

Во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. В результате ЧП пострадали девять человек, еще один человек числится пропавшим без вести.