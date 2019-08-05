Названы предварительные причины пожара на артиллерийском складе под Красноярском

Пожар на артиллерийском складе в Красноярском крае, по предварительным данным, произошел из-за подрыва снаряда, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Вблизи деревни Каменка произошел подрыв снаряда и пожар на территории артиллерийского склада воинской части», – пояснил собеседник РИА «Новости».

В отделе по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ачинского района, где произошел пожар, сообщили, что была перекрыта трасса Ачинск – Назарово, отмечает ТАСС.

«Трасса (Ачинск – Назарово) перекрыта. Автобусы отправлены, началась эвакуация», – пояснили в отделе.

Губернатор Красноярского края Александр Усс готовится вылететь на место ЧП, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Также городские власти проводят экстренное заседание штаба, на котором прорабатываются вопросы о готовности приема пострадавших в районе ЧП, наличии койко-мест в больницах, запасов крови и мобилизации транспорта.

«До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет. Просьба соблюдать спокойствие», – говорится на сайте городской администрации.

Эвакуация проводится в радиусе 20 километров вокруг пожара, эвакуированы две деревни. Для тушения возгорания направлены два пожарных поезда, сказали в экстренных службах.

Там добавили, что на складе боеприпасов находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм.

Очевидец ЧП рассказал телеканалу RT о взрывах, которые происходили на месте происшествия.

«Взрывы были очень громкие, огромные клубы дыма. Родственники говорят, что в домах все ходуном ходило, так как проживают на краю города в стороне взрывов», – сказал он.

Напомним, на складе боеприпасов под Красноярском произошло возгорание, после чего начались взрывы. В результате ЧП пострадали два человека.