Минобороны сообщило о ликвидации пожара на арсенале под Ачинском

В Минобороны сообщили, что пожар на военном складе под Ачинском в Красноярском крае полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет.

«Пожар на складе Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. После пяти часов (мск) детонация боеприпасов прекратилась», – передает РИА «Новости» сообщение российского оборонного ведомства.

Там отметили также, что 10 самолетов Ил-76 ВТА и пять Ми-8 армейской авиации начали проливку территории склада.

Во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. В результате ЧП пострадали девять человек, еще один человек числится пропавшим без вести.

Ранее замминистра обороны Дмитрий Булгаков заявил, что по предварительным данным причиной пожара на складе боеприпасов под Ачинском стал человеческий фактор.

Напомним, ранее во вторник Булгаков заявил, что пожар должен быть потушен до конца дня.