В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на военном складе под Ачинском

Военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты продолжают тушение пожара на складе артиллерийских боеприпасов в Красноярском крае, к концу дня возгорание должны ликвидировать, сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Мы сейчас должны открыть воздушное движение, и работать по тушению пожара будут 10 самолетов Ил-76 и вертолеты. Сегодня к исходу дня должны решить вопрос с ликвидацией (пожара)», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее Булгаков заявил, что по предварительным данным причиной пожара на складе боеприпасов под Ачинском стал человеческий фактор.

Во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. В результате ЧП пострадали девять человек, еще один человек числится пропавшим без вести.

В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС.

Авиагруппировка Минобороны в составе 10 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, была создана в регионе для тушения лесных пожаров.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД