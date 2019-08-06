Число пострадавших при взрывах на арсенале под Ачинском выросло до 13

Число пострадавших при взрывах на арсенале под Ачинском увеличилось до 13 человек, сообщили в Ачинской ЦРБ.

«Обратилась женщина час назад, от госпитализации отказалась», – передает ТАСС слова источника.

Во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. Сообщалось, что в результате ЧП пострадали девять человек, еще один человек числится пропавшим без вести.

Напомним, ранее во вторник Минобороны сообщило о ликвидации пожара на арсенале под Ачинском, воздушное пространство над местом ЧП открыто.