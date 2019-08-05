Из-за взрывов под Ачинском решено эвакуировать 16,5 тыс. человек

В связи с пожаром на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края планируется эвакуация 16,5 тыс. человек, сообщил источник в экстренных службах.

«Планируется эвакуировать 16,5 тыс. человек. Уже эвакуировано 4,6 тыс. жителей ближайших населенных пунктов», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось о планах эвакуировать 11 тыс. жителей.

Также до 30 км от эпицентра взрывов расширен радиус ограничения воздушного пространства в районе взрывов.

В понедельник на складе в Ачинском районе произошло возгорание с последующими взрывами. Пострадали семь человек. Для тушения на место возгорания решено перебросить пожарных роботов «Уран-14».

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