Из Ачинска начали эвакуацию 11 тыс. жителей

Власти Ачинска Красноярского края эвакуируют около 11 тыс. жителей из 100 тыс. в связи с ЧП на территории воинской части, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В зону возможного поражения попадают районы с общей численностью населения около 11 тыс. человек. Идет эвакуация этих районов», – передает ТАСС слова представителя горадминистрации.

Ранее сообщалось, что разлет осколков снарядов после взрыва на артиллерийском складе в Ачинском районе достигает 15 километров. Сообщалось об эвакуации 1 тыс. человек.

На складе боеприпасов в понедельник произошло возгорание, после чего начались взрывы. Пострадали семь человек. Названы предварительные причины инцидента.

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