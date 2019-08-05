Выросло число пострадавших при взрывах в Ачинске

Количество пострадавших при взрывах на складах в воинской части в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до семи, двое военных госпитализированы, сообщили в межрайонной больнице.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных – военнослужащие», – передает ТАСС слова представителя больницы.

Между тем, министр обороны Сергей Шойгу направил к горящему складу своего заместителя Дмитрия Булгакова, передает РИА «Новости».

«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для организации мероприятий по оперативной ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края направлен заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба МТО», – сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших при взрывах. Среди пострадавших – один ребенок.

В понедельник днем на складе боеприпасов под Красноярском произошло возгорание, после чего начались взрывы. Назывались предварительные причины инцидента.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД