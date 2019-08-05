Число пострадавших при взрывах под Красноярском выросло до четырех

В результате пожара на артиллерийском складе под Красноярском пострадали один ребенок и трое взрослых, заявил представитель экстренных служб.

«Пострадали четыре человека, которые находились на территории части. Они получили ожоги, медицинская помощь оказана амбулаторно», – сообщили ТАСС в региональном отделении Центра медицины катастроф.

В экстренных службах Красноярской области уточнили, что за медпомощью обращались трое взрослых и один ребенок, передает РИА «Новости».

Вместе с тем в краевом минздраве пояснили, что не имеют сведений о пострадавших.

«Проходит эвакуация жителей. Сейчас мы вылетаем туда – через 20 минут. <...> Эвакуировать будут несколько сот человек, сейчас конкретное число жителей, подлежащих эвакуации, назвать не можем, поскольку мы не знаем общее количество находящихся в этом поселке на данный момент», – сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним, на складе боеприпасов под Красноярском произошло возгорание, после чего начались взрывы. Сообщалось о двух пострадавших. Также назывались предварительные причины инцидента.