Разлет осколков снарядов под Красноярском достигает 15 км

Разлет осколков взрывающихся боеприпасов на артиллерийском складе в Красноярском крае достигает 15 километров, об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Разлет осколков от снарядов составляет до 15 км», – сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что, согласно уточненным данным, на месте горят две площадки по утилизации, там размещено порядка 25 тыс. боеприпасов.

В Ачинском районе края из населенных пунктов эвакуируют почти 1 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе МЧС, передает «Интерфакс». В том числе эвакуируют 67 человек в Заборке, 430 – в Малом Улуе, 153 – в Каменке. Кроме того, 257 детей и 66 работников вывозят из летнего лагеря в поселке Сокол.

Напомним, на складе боеприпасов под Красноярском произошло возгорание, после чего начались взрывы. Сообщалось о четырех пострадавших. Также назывались предварительные причины инцидента.