Воздушное пространство закрыли в радиусе 30 км от склада под Ачинском

В Красноярском крае расширили радиус ограничения воздушного пространства до 30 км от эпицентра взрывов на территории военного склада под Ачинском.

До этого сообщалось, что воздушное пространство закрыто в радиусе 20 км, передает «Интерфакс».

При этом данные сервиса Flightradar24 указывают, что над Ачинском пролетали два пассажирских самолета во время взрывов боеприпасов. Они летели в 5-10 км от предполагаемого эпицентра взрывов. Оба борта благополучно продолжили полет.

Напомним, в понедельник на складе в Ачинском районе произошло возгорание с последующими взрывами. Пострадали семь человек, 11 тыс. жителей решено эвакуировать.

Сообщалось, что склад должны были расформировать в 2022 году. Для тушения пожара в Ачинский район решено перебросить пожарных роботов «Уран-14».

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