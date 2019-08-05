На тушение склада под Ачинском решили перебросить пожарных роботов

Минобороны России перебросит на место пожара на складе в Ачинском районе Красноярского края пожарных роботов «Уран-14».

«В целях ликвидации возгорания склада Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края военным ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что под Красноярск также доставлены беспилотники, которые должны мониторить обстановку.

Также в Минобороны отметили, что горящий военный склад собирались расформировать к 2022 году, передает РИА «Новости».

«Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года», – отметили в Минобороны.

Напомним, в понедельник на складе произошло возгорание с последующими взрывами. В Сети появилось видео взрывов. Разлет осколков снарядов достиг 15 километров. Пострадали семь человек, 11 тыс. жителей решено эвакуировать.