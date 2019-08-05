В Сети появилось видео «гриба» от взрыва над Ачинском

В соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, виден «гриб» после взрыва на складе в Ачинском районе Красноярского края.

Видео опубликовано в группе «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах виден дым от пожара, после чего произошел взрыв.

На складе боеприпасов в понедельник произошло возгорание, после этого произошли взрывы. Разлет осколков снарядов после взрыва достиг 15 километров.

Пострадали семь человек. Предварительной причиной инцидента назван подрыв снаряда.

11 тыс. жителей из Ачинска решено эвакуировать.