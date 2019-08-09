Названа причина новых взрывов под Ачинском

Новые взрывы на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошли во время работ по разминированию, заявили региональные власти.

«При проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке (поселке под Ачинском – прим. ВЗГЛЯД) произошел подрыв снаряда, в результате которого были ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль», – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Оперативный штаб по ликвидации ЧС решил организовать эвакуацию жителей Каменки в пункт временного размещения поселка Малиновка.

«Из города Ачинска и Ачинского района направлено 11 автобусов для вывоза жителей деревни», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе взрывов в пятницу, 9 августа, пострадало пять человек.

Напомним, во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. Было решено эвакуировать 16,5 тыс. человек. Один человек погиб, 13 пострадало.