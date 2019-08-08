В Совфеде заявили о признаках вмешательства США в протестные акции в Москве

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что США и их сторонники стараются повлиять на выборы в Мосгордуму с помощью провокаций, в протестных акциях в столице есть признаки внешнего вмешательства.

«Мы говорили уже раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились», – сказал Климов в четверг на заседании рабочей группы комиссии, передает РИА «Новости».

По его словам, в протестных акциях, которые прошли в Москве в связи с отказом зарегистрироваться ряду кандидатов в Мосгордуму, «есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России».

Ранее парламентская оппозиция предложила провести расследование иностранного вмешательства в российские выборы, предложение было поддержано фракцией «Единая Россия».

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. После было возбуждено несколько уголовных дел.