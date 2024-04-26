Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.2 комментария
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки
Набиуллина: Пространство для снижения ключевой ставки снизилось, ЦБ думал над ее повышением
Пространство для снижения ключевой ставки сократилось, совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании рассматривал в том числе и варианты ее повышения, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По ее словам, большинство из участников заседания совета директоров регулятора было за сохранение ключевой ставки, при этом все согласились, что условия для снижения ставки снизились, передает ТАСС. Набиуллина добавила, что также были отдельные мнения и по повышению ключевой ставки.
Ранее в пятницу совет директоров Банка России в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.