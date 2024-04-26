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Законопроект о праве судебных приставов применять оружие внесен в Госдуму
Законопроект, разрешающий сотрудникам органов принудительного исполнения (ОИП) в ряде случаев применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, внесен на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас такое право есть только у судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Эти приставы проходят спецподготовку, военно-врачебную экспертизу и периодическую проверку. Законопроект предлагает наделить такими же полномочиями всех сотрудников органов принудительного исполнения, передает ТАСС.
При этом все они будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую (не реже раза в год) проверку на пригодность к таким действиям. Судебные приставы, прежде чем применить силу, спецсредства или оружие, будут обязаны предупредить об этом граждан и предоставить им время для выполнения требований, следует из документа.
Отмечается, что применение силы, спецсредств и оружия должно быть соразмерно характеру и степени опасности правонарушения. Приставы также будут обязаны оказать первую помощь лицам, получившим телесные повреждения, и содействовать в предоставлении им медицинской помощи.
На прошлой неделе власти поддержали проект о праве судебных приставов применять оружие.