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Власти поддержали проект о праве судебных приставов применять оружие
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения России полномочиями применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, сообщил источник, близкий к комиссии.
Как сообщил источник ТАСС, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект. Согласно тексту инициативы, поправки вносятся в закон «Об органах принудительного исполнения России». Нынешние нормы позволяют применять оружие только судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Законопроект предлагает установить, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут использовать физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в ряде установленных законом случаев, при этом все они будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую проверку на пригодность к таким действиям.
Ранее в подмосковных Люберцах судебный пристав применил табельное оружие, чтобы задержать мужчину, который с ножом напал на прохожих.