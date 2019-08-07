ЕР поддержала расследование иностранного вмешательства в российские выборы

Фракция «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме поддержала предложение парламентской оппозиции провести расследование иностранного вмешательства в российские выборы, сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Исаев сообщил, что фракция «Единая Россия» «считает заслуживающим поддержки предложение (лидера «Справедливой России») Сергея Миронова, (председателя ЛДПР) Владимира Жириновского и (главы КПРФ) Геннадия Зюганова провести расследование иностранного вмешательства в выборы (...) и во внутриполитическую жизнь России», передает ТАСС.

Также ЕР поддерживает создание для этого специальной межфракционной комиссии.

Он отметил, что это позволяет законодательство России и регламент Госдумы.

Для принятия решения о формировании такой комиссии было предложено созвать внеочередное заседание Совета Госдумы, передает РИА «Новости».

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий признавать нежелательными на территории России иностранные НКО, вмешивающиеся в российские выборы.

Напомним, США обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Расследование проводил бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер. Работа его команды продлилась более двух лет.

Мюллер не нашел «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Кремлем, но заявил, что Россия якобы «вмешивается» в американские выборы «прямо сейчас».

Трамп же назвал «клоунами» тех, кто подогревает страх перед «российской угрозой».

При этом глава МИД Сергей Лавров заявлял, что в российские выборы постоянно вмешиваются извне, в том числе посольство США.