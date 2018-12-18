Госдума приняла закон о признании нежелательными НКО за вмешательство в выборы

Госдума приняла закон, позволяющий признавать нежелательными на территории России иностранные НКО, вмешивающиеся в российские выборы.

Инициатива была внесена в мае представителями всех четырех думских фракций и предполагает поправки в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», известный как «закон Димы Яковлева».

«Предусматривается возможность признания нежелательной на территории РФ деятельности иностранной или международной неправительственной организации, если такая деятельность способствует либо препятствует выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме», а также в иных формах, говорится в сопроводительных материалах.

Исключение составит участие иностранных организаций в избирательных и референдумных кампаниях в качестве наблюдателей, передает ТАСС.

Как пояснял соавтор инициативы, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, потенциальные адресаты законопроекта «финансируют отдельные структуры, занимающиеся политической деятельностью». Речь идет об НКО, которые осуществляют «технологическую подготовку, снабжает соответствующими методическими материалами о том, как устраивать массовые беспорядки по итогам выборов», добавил он. По словам политика, «это те же организации, что делали цветные революции в Грузии, на Украине», «они владеют этими технологиями и обучают активистов, как устраивать беспорядки с целью добиться делегитимации выборов».