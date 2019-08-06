На Порошенко завели дело из-за поездки на Мальдивы

Государственное бюро расследований Украины подтвердило расследование уголовного дела по факту поездки в 2018 году экс-президента Украины Петра Порошенко на Мальдивы по поддельным документам.

«ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины», – говорится в сообщении Госбюро в Facebook.

Следствие выяснит, действительно ли Порошенко пересек границу с использованием заведомо поддельных документов.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «служебная подделка», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «использование заведомо поддельного документа».

Также в ведомстве добавили, что «будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений».

Ранее власти Панамы возбудили уголовное дело против Порошенко по подозрению в сокрытии доходов.

Напомним, против Порошенко расследуется уже целая серия из 13 уголовных дел. Госбюро расследований Украины подтвердило, что дел не меньше 11. Сам экс-президент, хотя и побывал уже на одном допросе, все равно утверждает, что против него не заведено ни одного дела.