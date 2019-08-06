Панама возбудила уголовное дело против Порошенко

Власти Панамы возбудили уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в сокрытии доходов, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

В Панаме считают, что Порошенко использовал их страну, чтобы скрывать «преступные доходы, активы и собственность», не платить налоги в украинских бюджет, отмывать деньги, сообщил юрист в Telegram-канале.

«Мы точно знаем, что его (Порошенко) финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну», – добавил Портнов.

Юрист выразил надежду, что после назначения нового генпрокурора международные службы ГПУ также обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.

Ранее Госбюро расследований Украины зарегистрировало еще одно уголовное дело по факту поездки в 2018 году Порошенко на Мальдивы по поддельным документам.

Напомним, против Порошенко расследуется уже целая серия из 13 уголовных дел. Госбюро расследований Украины подтвердило, что дел не меньше 11. Сам экс-президент, хотя и побывал уже на одном допросе, все равно утверждает, что против него не заведено ни одного дела.