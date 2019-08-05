Заведено дело из-за каникул Порошенко на Мальдивах

Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по факту поездки в 2018 году экс-президента Украины Петра Порошенко на Мальдивы по поддельным документам при содействии пограничников и таможенников, сообщил юрист Андрей Портнов.

«С целью определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения, вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018 году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг», – передает слова Портнова ТАСС.

Он добавил, что установленные в этом деле факты являются «не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов», но и помогут идентифицировать ранее неизвестные активы, а также раскрыть «масштабные факты воровства и мародерства».

Напомним, в январе 2018 года Порошенко под именем Mr Incognito Petro Ukraine летал на Мальдивские острова. Там он провел отдых с семьей на одном из самых дорогих курортов в мире – проживание в отеле стоило президенту и его спутникам не менее 276 тыс. долларов.

Позже его спросили об отдыхе на Мальдивах во время допроса в Оболонском суде Киева в ходе слушаний по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Порошенко объяснил, что поездка на Мальдивские острова не была оплачена из бюджета, а границу он якобы пересекал по своему паспорту.