Названо тайное имя Порошенко для выезда за границу

Президент Украины Петр Порошенко за последние три года без официального объявления несколько раз выезжал за границу под другими именами, сообщают украинские СМИ.

Поддельные документы изготавливались Службой безопасности Украины, передает «Страна».

Под именем Mr Incognito Petro Ukraine Порошенко летал на Мальдивские острова, где провел отдых с семьей на одном из самых дорогих курортов в мире. Сообщается, что проживание в отеле стоило президенту и его спутникам не менее 276 тыс. долларов. По информации издания, кроме документа на имя Mr Incognito Petro Ukraine, у семьи Порошенко есть паспорта на имена Веры Лазаревой, Ивана Дехтерева, Евгении Сафоновой, Александра Сыщикова, Катерины Боевой, Виталия Кокорина, Елены Сенченко и Ольги Герасименко.

Помимо Мальдив, украинский президент также тайно посетил Испанию, Норвегию и Францию.

Зимой прошлого года Порошенко спросили об отдыхе на Мальдивах во время допроса в Оболонском суде Киева, где рассматривалось уголовное дело о госизмене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича. Президент объяснил, что поездка на Мальдивские острова не была оплачена из бюджета, а пересекал он границу по своему паспорту.