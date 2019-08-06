МЧС в Красноярском крае перевели в режим ЧС

Подразделения МЧС России переведены в режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на складе артиллерийских боеприпасов в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе министерства.

«МЧС России в Красноярском крае переведено в режим функционирования «чрезвычайная ситуация», – цитирует ТАСС представителя ведомства.

Для тушения пожара на складе боеприпасов задействованы два робота МЧС. Они проводят разведку и тушение очагов пожаров в Ачинске.

Ранее в Минобороны сообщили, что к концу дня возгорание должны ликвидировать.

Во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. В результате ЧП пострадали девять человек, еще один человек числится пропавшим без вести. По предварительным данным, причиной пожара стал человеческий фактор.

В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС.