После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.6 комментариев
Медведев указал, как Мерц попал «в одну лодку» к Зеленскому из-за Трампа
Медведев указал на намек Трампа о нацистской сути идиологии Мерца
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказался «в одной лодке» с главой киевского режима Владимиром Зеленским, когда американский лидер намекнул на его нацистские наклонности, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал Медведев в соцсети X.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.
До этого Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка Taurus не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.