Медведев указал, как Мерц попал «в одну лодку» к Зеленскому из-за Трампа

Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран

Трамп запретил въезд в США гражданам нескольких государств

Tекст: Ирма Каплан

«Эти страны включают Афганистан, Бирму, Чад, Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Эритрею, Гаити, Иран, Ливию, Сомали, Судан и Йемен. В дополнение к запрету, который вступает в силу в понедельник в 12.01 по восточному времени, будут введены усиленные ограничения для посетителей из Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы», – сказано в материале Los Angeles Times.

Список составлен на основе указа Трампа от 20 января, согласно которому Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности, а также директор национальной разведки должны составить отчет о «враждебном отношении» к США перспективах нацбезопасности от въезда в страну граждан из определенных стран.

«Указ содержит исключения для законных постоянных резидентов, существующих владельцев виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых служит национальным интересам США», – говорится в опубликованном на сайте Белого дома указе.

«Я должен действовать так, чтобы защитить национальную безопасность и национальные интересы Соединенных Штатов и их народа», – приводит газета выдержку из заявления Трампа.

Во время своего первого президентского срока Трамп в январе 2017 года издал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация президента Трампа уже в марте рассматривала возможность ужесточить въезд в страну гражданам из 43 государств.

До этого, в январе, президент США подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны.