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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    9 комментариев
    6 июня 2025, 02:16 • Новости дня

    Медведев указал, как Мерц попал «в одну лодку» к Зеленскому из-за Трампа

    Медведев указал на намек Трампа о нацистской сути идиологии Мерца

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказался «в одной лодке» с главой киевского режима Владимиром Зеленским, когда американский лидер намекнул на его нацистские наклонности, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал Медведев в соцсети X.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    До этого Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка Taurus не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

    5 июня 2025, 03:49 • Новости дня
    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран

    Трамп запретил въезд в США гражданам нескольких государств

    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран
    @ Пресс-служба Белого дома/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп возобновляет политику запрета, действовавшего со времен его первого президентского срока, подписав в среду вечером указ, запрещающий въезд в страну из ряда стран, пишет Los Angeles Times.

    «Эти страны включают Афганистан, Бирму, Чад, Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Эритрею, Гаити, Иран, Ливию, Сомали, Судан и Йемен. В дополнение к запрету, который вступает в силу в понедельник в 12.01 по восточному времени, будут введены усиленные ограничения для посетителей из Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы», – сказано в материале Los Angeles Times.

    Список составлен на основе указа Трампа от 20 января, согласно которому Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности, а также директор национальной разведки должны составить отчет о «враждебном отношении» к США перспективах нацбезопасности от въезда в страну граждан из определенных стран.

    «Указ содержит исключения для законных постоянных резидентов, существующих владельцев виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых служит национальным интересам США», – говорится в опубликованном на сайте Белого дома указе.

    «Я должен действовать так, чтобы защитить национальную безопасность и национальные интересы Соединенных Штатов и их народа», – приводит газета выдержку из заявления Трампа.

    Во время своего первого президентского срока Трамп в январе 2017 года издал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран:  Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация президента Трампа уже в марте  рассматривала возможность ужесточить въезд в страну гражданам из 43 государств.

    До этого, в январе, президент США подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны.

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    5 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжительность телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, состоявшегося накануне вечером, составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее заявил президент США.

    Как передают РИА «Новости» и ТАСС, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся в среду вечером и длился 1 час 10 минут. Государственные информационные агентства сообщили об этом в четверг, ссылаясь на свои источники.

    В то же время, Дональд Трамп в публикации в Truth Social заявил, что его беседа с российским лидером продолжалась 1 час 15 минут. Российские агентства отметили разницу в пять минут между озвученными цифрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился один час десять минут.

    Этот разговор стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Путин и Трамп обсудили итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    5 июня 2025, 22:25 • Новости дня
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о ситуации на Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году, передает ТАСС.

    «Это был неприятный день для вас», – подчеркнул Трамп в ответ на высказывание канцлера ФРГ, имея в виду высадку союзников в Нормандии. Мерц подчеркнул, что операция в Нормандии стала освобождением Германии от нацистов.

    В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом Мерц отметил, что Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине, а также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения войны.

    Он заявил, что Соединенные Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Мерц назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины».

    Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США. С начала конфликта на Украине ФРГ предоставила разную помощь Киеву на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности.

    В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    6 июня 2025, 00:08 • Новости дня
    Маск объявил о выводе из эксплуатации Dragon SpaceX в ответ на слова Трампа

    Маск заявил о выводе из эксплуатации корабля Dragon после слов Трампа

    Маск объявил о выводе из эксплуатации Dragon SpaceX в ответ на слова Трампа
    @ Francis Chung/Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Компания Илона Маска SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon после заявлений президента США Дональда Трампа об отмене субсидий в качестве шага по экономии средств в бюджете страны.

    «В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», – написал Маск в соцсети Х.

    Он не уточнял, как скоро это начнется. Ранее SpaceX использовала корабль Dragon для доставки грузов и экипажей на Международную космическую станцию (МКС).

    Напомним, Дональд Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Илоном Маском после критики последним законопроекта о госрасходах.

    Маск сообщил, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности американского правительства. Он также призвал не допустить принятия законопроекта о сокращении федеральных расходов, считая, что это увеличит дефицит бюджета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям предпринимателя Илона Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

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    5 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому

    NYT: Трамп испытывает особую неприязнь к украинскому лидеру

    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Советники американского президента Дональда Трампа сообщили, что Владимир Зеленский вызывает у главы Белого дома особую неприязнь, к тому же он неоднократно называл того «плохим парнем», пишет NYT.

    «Советники говорят, что Трамп недоволен как российским президентом Владимиром Путиным, так и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он испытывает особую неприязнь к лидеру украинской стороны. Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отметила, что Трамп ранее считал свои отношения с президентом России «очень, очень хорошими», что позволит легко и быстро разрешить украинский конфликт.

    «Однако мистер Трамп на собственном горьком опыте убедился, каковы пределы влияния Америки, когда он не желает отправлять Украине больше оружия и денег», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

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    5 июня 2025, 18:47 • Новости дня
    Конгрессмены проинструктировали Зеленского по правилам общения с Трампом

    Politico: Зеленский и его команда получили спецкурс по общению с Трампом

    Конгрессмены проинструктировали Зеленского по правилам общения с Трампом
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.

    Американские конгрессмены провели для Владимира Зеленского специальную консультацию по вопросам выстраивания диалога с Дональдом Трампом, пишет Politico, передает RT. По информации издания, представители Конгресса отметили, что глава киевского режима и его команда серьезно подготовились, выслушав так называемый экспресс-курс Трамп 101.

    Ранее советники президента США Дональда Трампа заявили, что у главы Белого дома сложилось особое негативное отношение к Владимиру Зеленскому, которого он неоднократно называл «плохим парнем».

    В марте Владимир Зеленский проигнорировал просьбу команды Трампа не читать нотации американскому президенту на встрече в Белом доме, в результате чего была отменена пресс-конференция и произошла перепалка.

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    6 июня 2025, 00:19 • Новости дня
    Трамп объяснил, как довел Маска до его нынешнего состояния

    Трамп: Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума

    Трамп объяснил, как довел Маска до его нынешнего состояния
    @ Francis Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил, что происходит с предпринимателем Илоном Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой Трамп отобрал у него лицензию на электромобили.

    «Илон был на грани, я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые никому не были нужны (он несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать), и он просто сошел с ума!» – написал Трамп.

    Кроме того, американский президент нашел способ пополнить и удержать в бюджете страны немалые суммы, прекратив государственное финансирование и субсидии компаниям Маска. На это предприниматель заявил, что выводит из эксплуатации Dragon SpaceX.

    Напомним, что несколько дней назад портал Axios сообщал, что американский миллиардер Маск и президент Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска.

    После этого Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа, призвав  «убить билль» и не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском, который вскоре заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.

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    5 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Трамп рассказал о своей просьбе к Путину не отвечать на атаки Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент сообщил о своем призыве российскому лидеру остановить возможный ответ на недавние удары по территории России.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся 4 июня, передает ТАСС. Трамп сообщил, что просил российского президента не отвечать на удары, которые, по его словам, Киев нанес «достаточно глубоко» по российской территории.

    «Мне это не нравится. Я сказал: не делайте этого, вам следует остановить это», – заявил Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, комментируя беседу с Путиным. Он отметил, что российский президент объяснил ему свою позицию необходимостью отвечать на атаки, однако американский политик выразил сожаление по поводу развития конфликта на Украине.

    Ранее Министерство обороны России сообщило, что 1 июня Киев совершил теракт с помощью беспилотников против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство добавило, что атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, пострадавших среди военнослужащих и гражданских нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Москву и Киев ожидают жесткие санкции при отсутствии урегулирования украинского конфликта. Западные структуры и СМИ проявили крайне негативную реакцию на телефонный разговор президентов России и США. Продолжительность телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее сообщал президент США.

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    5 июня 2025, 11:46 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP /MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В последние 48 часов президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках достичь соглашений с лидерами России, Китая и Ирана, пишет Bloomberg.

    Президент США столкнулся с отказом Москвы, Пекина и Тегерана поддержать его инициативы по ключевым международным вопросам, несмотря на предвыборные обещания, передает Bloomberg.

    Издание указывает, что Трамп обещал быстро урегулировать конфликт на Украине, заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином и добиться нового ядерного договора с Тегераном, однако никаких договоренностей достигнуто не было.

    Bloomberg напоминает, что Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина очень серьезным и жестким переговорщиком, и подчеркнул, что договориться с ним крайне сложно. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп признал, что диалог не приведет к немедленному миру.

    Также издание подчеркивает, что президент России отверг призывы к переговорам для прекращения конфликта на Украине, несмотря на настойчивые требования США.

    Кроме того, Bloomberg отмечает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал американские предложения по ядерному соглашению и упрекнул Вашингтон в высокомерии, заявив, что США требуют прекратить обогащение урана.

    По мнению издания, отношения с Китаем также осложнились: Пекин ужесточил экспортный контроль на редкоземельные металлы, что нанесло удар по американским отраслям. В то же время, Китай активизирует торговые связи с Европой, чтобы компенсировать влияние санкций и ограничений со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин по телефону рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

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    5 июня 2025, 21:38 • Новости дня
    Мерц назвал «Северный поток – 2» ошибкой

    Мерц назвал газопровод «Северный поток – 2» ошибочным проектом

    Мерц назвал «Северный поток – 2» ошибкой
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь подверг критике решение прежних властей страны о строительстве газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома он заявил: «Это была ошибка».

    Мерц подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом. Подробности обсуждения данной темы между лидерами двух стран не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил решимость приложить максимум усилий для препятствия запуску российского газопровода «Северный поток – 2».

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    5 июня 2025, 23:11 • Новости дня
    Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна

    Маск заявил, что Трамп есть в документах по делу Эпштейна

    Tекст: Вера Басилая

    Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют, потому что в нем фигурирует Дональд Трамп, заявил бизнесмен Илон Маск.

    Американский предприниматель Илон Маск сообщил о том, что бывший президент США Дональд Трамп упоминается в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС.

    Маск отметил, что именно из-за этого материалы по делу не были опубликованы, и в своем заявлении пожелал Трампу «хорошего дня».

    Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По данным прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год он заманивал в свой дом десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В окружении финансиста находились как действующие, так и бывшие главы государств, крупные предприниматели и звезды шоу-бизнеса из разных стран.

    Преследование Эпштейна прекратилось после его самоубийства в тюрьме 10 августа 2019 года.

    Ранее между Маском и Трампом произошел публичный конфликт по поводу законопроекта о федеральных расходах, который Маск назвал «отвратительной мерзостью» и предложил отменить.

    В ответ Трамп выразил разочарование Маском, подчеркнув, что сделал для него многое.

    Маск заявил, что поддержка с его стороны помогла Трампу стать президентом и дала республиканцам большинство в обеих палатах Конгресса.

    Дональд Трамп предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Илона Маска ради экономии бюджета.

    Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском после его критики законопроекта о государственных расходах.

    Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа в период своей работы над повышением эффективности американского правительства.

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    5 июня 2025, 23:53 • Новости дня
    США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда

    Госдепартамент США наложил санкции на четырех судей МУС за злоупотребления

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), сославшись на политизацию деятельности организации и злоупотребление полномочиями.

    «Соединенные Штаты вводят санкции против четырех человек, которые в настоящее время являются судьями Международного уголовного суда (МУС). Мы не относимся к этому шагу легкомысленно. Это отражает серьезность угрозы, с которой мы сталкиваемся из-за политизации МУС и злоупотребления властью», – говорится в заявлении Госдепартамента.

    Под санкции США попали Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделение суда, а также Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения МУС.

    «Эти лица непосредственно участвовали в усилиях Международного уголовного суда (МУС) по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан Соединенных Штатов или Израиля без согласия Соединенных Штатов или Израиля. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль не являются участниками Римского статута», сказано в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, – опубликованном на сайте Госдепа.

    Рубио уточняет, что Соединенные Штаты предпримут любые действия, которые сочтут необходимыми для защиты суверенитета США, Израиля и любого другого союзника Америки от незаконных действий МУС.

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    5 июня 2025, 22:12 • Новости дня
    Трамп предложил отменить субсидии Маску после публичной ссоры

    Трамп высказался за прекращение господдержки компаниям Илона Маска в США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям предпринимателя Илона Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

    Президент США Дональд Трамп предложил прекратить государственное финансирование и субсидии компаниям Илона Маска, передает РИА «Новости». Он заявил, что такой шаг позволит сэкономить бюджету страны «миллиарды и миллиарды долларов».

    Трамп написал в своей соцсети, что «Илон Маск сошел с ума», и напомнил, что отменил мандат, обязывавший покупать электромобили.

    В своем очередном сообщении Трамп выразил удивление, почему Джо Байден до сих пор не предпринял подобные меры, и подчеркнул, что прекращение поддержки Маска – самый простой способ экономии для бюджета «на миллиарды и миллиарды долларов».

    Илон Маск на фоне конфликта запустил опрос на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), предложив обсудить создание в США альтернативной партии, не относящейся к демократам или республиканцам.

    После перепалки с Трампом акции Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит упали почти на 9%.

    Публичный конфликт возник из-за законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск резко раскритиковал, назвав его «отвратительной мерзостью», и предложил «убить» этот документ.

    Президент США в ответ выразил разочарование Маском и отметил, что сделал для него многое, на что предприниматель ответил, что именно благодаря его поддержке Трамп стал президентом, а республиканцы получили большинство в обеих палатах Конгресса.

    Ранее Дональд Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Илоном Маском после критики последним законопроекта о госрасходах.

    Маск сообщил, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности американского правительства.

    Он также призвал не допустить принятия законопроекта о сокращении федеральных расходов, считая, что это увеличит дефицит бюджета.

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    5 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    Трамп заявил о возможных санкциях против России и Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос об ужесточении антироссийских санкций, заявил, что подобный сценарий возможен, если станет ясно, что сделки по урегулированию не будет, а конфликт продолжится, передает ТАСС.

    Президент США добавил, что установил для себя крайний срок, после которого займет «очень жесткую позицию». «И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам», – заключил Трамп.

    Ранее Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.

    В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Трамп выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин рассказал американскому коллеге о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

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    5 июня 2025, 04:05 • Новости дня
    США решили не передавать Украине обещанные компоненты ракет ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    США перенаправляют важнейшие технологии борьбы с беспилотниками с Украины в Вооруженные силы США. Этот шаг подчеркивает ослабление приверженности администрации Трампа оказанию военной помощи Киеву, пишет WSJ.

    «Администрация Трампа перенаправляет ключевую технологию защиты от беспилотников, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам, что отражает ослабление приверженности Пентагона обороне Киева», – говорится в статье Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает, что на прошлой неделе Пентагон негласно уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует для сбивания беспилотников, теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

    Договоренность об отправке на Украину взрывателей была достигнута с администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена. Теперь технология перехвата дронов будет перенаправлена в американские военные подразделения и позволит США сэкономить на закупках ракет класса воздух – воздух.


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