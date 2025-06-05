В Барнауле двое молодых людей расстреляли из пневматики детскую площадку

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент вечером произошел 3 июня, мужчины в возрасте 20 и 21 года из окна квартиры несколько раз выстрелили из пневматической винтовки в сторону детской площадки, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в этот момент на площадке играли дети. Один из 15-летних подростков получил ранение.

В региональном МВД указали, что подозреваемые задержаны, у того, кто, предположительно, попал в ребенка, изъяли пневматическую винтовку, ее отправили на экспертизу.

В ведомстве добавили, что в момент ЧП они оба были пьяны.

Дело возбудили по статье «Хулиганство с применением оружия».

Ранее в Петербурге пятеро мужчин открыли стрельбу по прохожим из окна.