После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.7 комментариев
В Барнауле двое молодых людей расстреляли из пневматики детскую площадку
Уголовное дело заведено по факту стрельбы, которую двое молодых людей вели по детской площадке в Барнауле, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Инцидент вечером произошел 3 июня, мужчины в возрасте 20 и 21 года из окна квартиры несколько раз выстрелили из пневматической винтовки в сторону детской площадки, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в этот момент на площадке играли дети. Один из 15-летних подростков получил ранение.
В региональном МВД указали, что подозреваемые задержаны, у того, кто, предположительно, попал в ребенка, изъяли пневматическую винтовку, ее отправили на экспертизу.
В ведомстве добавили, что в момент ЧП они оба были пьяны.
Дело возбудили по статье «Хулиганство с применением оружия».
Ранее в Петербурге пятеро мужчин открыли стрельбу по прохожим из окна.