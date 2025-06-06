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Средства ПВО уничтожили девять летевших к Москве беспилотников
Собянин: Девять летевших к Москве беспилотников уничтожены силами ПВО
Ранним утром пятницы средства ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших по направлению к Москве, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в сообщении.
Через некоторое время мэр уточнил, что еще три дрона, летевших на Московский регион, были ликвидированы
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации.