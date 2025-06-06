Маск выложил в Х репортаж MSNBC о визите Эпштейна на вечеринку Трампа

«Горячая штучка»: Маск выложил видео о визите Эпштейна на вечеринку Трампа

Tекст: Ирма Каплан

Продолжая серию постов против президента США Дональда Трампа бывший глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск выложил репортаж за 1992 год о том, как еще только бизнесмен Трамп проводит время в резиденции Мар-а-Лаго. Этот пост Маск сопроводил смайлом, изображающим человечка с поднятой бровью.

На видео вечеринка со множеством ярко одетых танцующих девушек, в дом приходят гости, среди них – финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними. Журналист в репортаже сумел обращает внимание на то, что Трамп уделяет ему особое внимание, когда говорит ему что-то на ухо.

«Будущий президент так и тает от чир-лидерш», – говорит закадровый голос корреспондента MSNBC.

Описывая Трампа в компании мужчин, журналист говорит, что будущему президенту нравится смотреть на танцы девушек, обсуждать их.

«Смотри-ка вон на ту, она горячая штучка», – озвучивает корреспондент слова Трампа.

Напомним, в четверг Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла»), чтобы не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

Трамп на это выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском. Он также предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

Тогда Маск заявил, что SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon и раскрыл, почему дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не обнародовано – все потому, что в нем фигурирует Трамп, а позже выложил видео о визите Эпштейна на вечеринку Трампа.

При этом Трамп в Truth Social объяснил, что происходит с Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой президент США отобрал у него лицензию на электромобили.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стивен Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США, заявил, что рекомендует президенту страны начать несколько расследований в отношении самого богатого человека в мире.