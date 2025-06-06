Глава РФПИ Дмитриев объяснил, что движет Маском в конфликте с Трампом

Дмитриев назвал убеждение движущей силой Маска в конфликте с Трампом

Tекст: Ирма Каплан

«В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 млрд долларов на то, чтобы поддержать Трампа и помочь спасти США. Сегодня Tesla рухнула на 14%. Сто пятьдесят миллиардов долларов пропали. Из чистого капитала Маска вычеркнуто 30 млрд долларов. Страховки нет. Без страха. Просто убеждение», – написал глава РФПИ в соцсети Х.

Напомним, в четверг Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла»), чтобы не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

Трамп на это выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском. Он также предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

Тогда Маск заявил, что SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon и раскрыл, почему дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не обнародовано – все потому, что в нем фигурирует Трамп, а позже выложил видео о визите Эпштейна на вечеринку Трампа.

При этом Трамп в Truth Social объяснил, что происходит с Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой президент США отобрал у него лицензию на электромобили.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стивен Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США, заявил, что рекомендует президенту страны начать несколько расследований в отношении самого богатого человека в мире.