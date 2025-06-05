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    Ответ на украинские атаки будет масштабным

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    5 июня 2025, 09:00 Мнение

    Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов

    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

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    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ на украинские атаки 1 июня будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров. Показательно, кого российский президент считает таковыми.

    Сегодняшнее подчеркивание террористического характера украинской власти – тоже намек на необязательность церемоний.

    Трамп, вопреки навязчивым утечкам о его иссякающем терпении, кажется, пока менять тактику не собирается. Собственно, плана Б у него не просматривается.

    Примечательны заявления Кита Келлога в последние дни. Из всей американской переговорной команды Келлог наименее расположен к России, он считает требования завышенными и невыполнимыми, не против давления на Москву. Однако, судя по всему, Келлог – классический реалист, который понимает причинно-следственные связи (действие рождает противодействие) и для которого вопрос общей безопасности принципиальнее остального. Отсюда его замечание, что можно понять недовольство русских расширением НАТО, и комментарий по поводу украинских атак на аэродромы – это опасно и эскалация.

    В этой связи тактика Киева на демонстрацию своей возможности взвинчивать – не обязательно правильный выбор в общении с администрацией Трампа. Рукоплещут европейцы, но они довольно откровенно руководствуются принципом «чем хуже, тем лучше».

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