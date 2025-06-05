Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.0 комментариев
Нефть подешевела на опасениях вокруг ценовой войны на рынке
Мировые цены на нефть снизились на опасениях вокруг ценовой войны на рынке
Мировые цены на нефть в четверг начали снижаться на опасениях вокруг возникновения ценовой войны в случае повышения темпов увеличения добычи странами ОПЕК+.
Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.10 опускалась на 0,26% – до 64,69 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,43%, до 62,58 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что субботу состоялось заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычум Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Оман, Казахстан). «Восьмерка» в итоге решила увеличить добычу в июле еще на 411 тыс. баррелей в сутки после такого же увеличения в мае и июне.
В среду Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок в августе и, возможно, в сентябре, так как королевство придает большое значение восстановлению утраченной доли рынка.
«Исторический опыт подсказывает, если Саудовская Аравия возьмет на себя инициативу по ускорению роста добычи, то рынок может столкнуться с риском возникновения ценовой войны», – цитирует Bloomberg аналитика Qisheng Futures Co. Гао Цзяна.