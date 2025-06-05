Нефть подешевела на опасениях вокруг ценовой войны на рынке

Мировые цены на нефть снизились на опасениях вокруг ценовой войны на рынке

Tекст: Мария Иванова

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.10 опускалась на 0,26% – до 64,69 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,43%, до 62,58 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что субботу состоялось заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычум Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Оман, Казахстан). «Восьмерка» в итоге решила увеличить добычу в июле еще на 411 тыс. баррелей в сутки после такого же увеличения в мае и июне.

В среду Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок в августе и, возможно, в сентябре, так как королевство придает большое значение восстановлению утраченной доли рынка.

«Исторический опыт подсказывает, если Саудовская Аравия возьмет на себя инициативу по ускорению роста добычи, то рынок может столкнуться с риском возникновения ценовой войны», – цитирует Bloomberg аналитика Qisheng Futures Co. Гао Цзяна.